Guatemala: muore ex dittatore Montt

(ANSA) - CITTA' DEL GUATEMALA, 1 APR - L'ex dittatore guatemalteco, Efrain Rios Montt - riconosciuto colpevole del massacro di oltre 1700 indigeni - è morto per un infarto all'età di 91 anni. Lo ha reso noto il suo legale Jaime Hernandez. Al potere dal 1982 al 1983 dopo un colpo di stato, nel 2013 fu condannato a 50 anni per genocidio e crimini contro l'umanità per il massacro di 1.741 indigeni Ixil Maya da parte delle forze di sicurezza sotto il suo comando. La Corte costituzionale del Guatemala, però, ha annullato la sentenza di condanna e ha ordinato un nuovo processo.