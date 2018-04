Di Maio, avanti secondo volontà popolo

(ANSA) - ROMA, 1 APR - "Questi giorni, dopo mesi di duro lavoro, sto tirando un po' il fiato. Oggi è Pasqua e starò in famiglia. Un toccasana! E' proprio quello che ci vuole prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare". Lo scrive in un post su facebook il leader del M5S Luigi Di Maio che sottolinea: "Insieme siamo arrivati fino a qui e ora non si fanno passi indietro, neppure per prendere la rincorsa. Continuiamo ad andare avanti, insieme e niente ci potrà fermare".