Serie A: Sassuolo-Napoli 1-1

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Sassuolo-Napoli 1-1 (1-0) in uno dei posticipi della 30/a giornata del campionato di Serie A. Padroni di casa in avanti nel primo tempo con Politano (22' pt) a lungo nelle mire degli azzurri nel mercato invernale. Pari azzurro grazie all'autogol di Rogerio (35' st). Non basta il forcing finale agli azzurri per vincere a Reggio Emilia: la Juve è ora a -1 in attesa del match di stasera dei bianconeri all'Allianz Stadium contro il Milan. Il Chievo batte la Sampdoria 2-1 (0-1) con i gol di Castro (17' st) ed Hetemay (34' st) che ribaltano il vantaggio su rigore di Quagliarella (26' pt). Rete della vittoria clivense convalidata dalla Var dopo alcuni minuti di attesa.