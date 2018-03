Papa: veglia Pasqua, battezzerà 8 adulti

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 31 MAR - Papa Francesco celebra questa sera a San Pietro la veglia di Pasqua. Dopo il rito del fuoco, ci sarà la processione con il cero pasquale e la messa nel corso della quale battezzerà otto adulti provenienti da Albania, Italia, Nigeria, Perù e Stati Uniti d'America. Domani mattina invece ci sarà la messa a piazza San Pietro e a seguire la benedizione 'urbi et orbi'. Come da tradizione, i fioristi olandesi hanno disposto, per abbellire la piazza, circa 50.000 fiori e piante giunti direttamente dall'Olanda.

Strettissime le misure di sicurezza, soprattutto per la celebrazione di domani mattina alla quale dovrebbero partecipare alcune decine di migliaia di fedeli.