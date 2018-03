Ong, rabbia ma torniamo a lavorare

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Rabbia e amarezza". Sono i sentimenti che in queste ore provano i volontari di Rainbow4Africa per l'irruzione degli agenti della Dogana francese nei loro locali di Bardonecchia. "Adesso - scrive la Ong - è il momento di tornare a fare il nostro lavoro di medici, infermieri, mediatori, avvocati".

Rainbow4Africa, che dallo scorso dicembre opera in Valle di Susa, dove fino ad ora ha assistito un migliaio di migranti, "ringrazia per la solidarietà ricevuta". "Abbiamo la massima fiducia nel prefetto" Renato Saccone e "nelle istituzioni: lasciamo a loro i primi passi".