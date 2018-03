Giappone: nel 2045 il 20% sopra 75 anni

(ANSA) - TOKYO, 31 MAR - Nel 2045 in Giappone oltre il 20% della popolazione avrà un'età media superiore ai 75 anni di vita. Lo rivela uno studio dell'Istituto nazionale di ricerca e della previdenza sociale nipponica (Ippss), che mette in risalto le variabili sui costi della Salute necessari ai servizi di assistenza per le persone anziane residenti nelle 47 prefetture del Paese. L'indagine - condotta su base quinquennale, mostra anche che il numero dei giovani fino a 14 anni è sceso in maniera uniforme su tutto il territorio. Sebbene l'area con la più alta percentuale di anziani si sia confermato il versante nord occidentale, nelle province di Akita e Aomori, la ricerca rivela che anche la capitale Tokyo nei prossimi trenta anni avrà un numero di persone sopra i 75 anni superiore del 50% degli attuali valori, con un incremento di 802mila unità. Secondo la stima dell'Ippss, nel 2045 la popolazione del Giappone si ridurrà di 20,67 milioni rispetto al 2015, a un totale di 106,42 milioni di persone.