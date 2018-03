Gb: i funerali di Hawking a Cambridge

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Si svolgeranno oggi a Cambridge i funerali di Stephen Hawking, in una cappella a pochi metri da quella che è stata la 'casa accademica' del grande fisico per oltre 50 anni. Lo riporta il quotidiano britannico Telegraph che seguirà le esequie con una diretta sul suo sito Tra le 250 persone presenti, spiccano gli attori britannici Eddy Redmayne e Felicity Jones che hanno interpretato Hawking e la moglie nel film del 2015 'La teoria del tutto'. Il servizio in chiesa sarà riservato a un gruppo ristretto di parenti, colleghi e amici ma sono attese molte persone sul sagrato per assistere all'arrivo e all'uscita del feretro del professore morto lo scorso 14 marzo a 76 anni. Durante la messa sono previsti gli interventi del figlio di Hawking, Robert, e di una sua ex studentessa, Fay Dowker. Le ceneri del fisico saranno custodite nell'abbazia di Westminster, accanto alla tomba di Isaac Newton.