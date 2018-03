Salvini, dopo Pasqua sento Di Maio

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 30 MAR - "Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua" ha detto a Ischia Matteo Salvini. "Con i 5 stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso". Salvini premier? "La mia ambizione - ha detto - è di rappresentare tutti gli italiani facendo il Presidente del Consiglio. Però non è una pregiudiziale perché a me interessa lavorare per l'Italia.

Qualcun altro diceva: o io o il diluvio, io non ho l'arroganza di dire o io o nessuno".