Francia: agguato cronista azero e moglie

(ANSA) - PARIGI, 30 MAR - Un giornalista azero in esilio in Francia, Rahim Namazov, e sua moglie, sono stati bersaglio di colpi di arma da fuoco questa mattina a Colomiers, nel sud-ovest della Francia. La donna, secondo quanto si apprende da fonti della polizia, è rimasta uccisa.

Secondo le stesse fonti, la coppia circolava in auto verso le 7 del mattino quando sette colpi di arma da fuoco sono stati sparati nella loro direzione. Namazov è stato ferito alla schiena ed è stato ricoverato in gravissime condizioni.