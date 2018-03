Calenda, no a correnti Pd pro M5S

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Matteo Renzi ha fatto errori ma come presidente del Consiglio ha fatto più di chiunque altro nella seconda Repubblica e soprattutto ha affrontato le sfide a viso aperto". Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, su Twitter rispondendo a un utente. "Se torniamo alle correnti che si fanno la guerra sottobanco e lavorano per il M5S - afferma ancora - consegniamo il paese ai populisti per sempre". Casaleggio dice "sia fatta la volontà popolare"? "Sia fatta dunque. E ci si misuri con la realtà. Perché per ora si sono misurati solo con poltrone, selfie e blog. Ma #senzadime perché accettare risultato elettorale è un dovere, essere complici di irresponsabilità sarebbe delitto. Con buona pace di Michele Emiliano e Francesco Boccia", conclude Calenda in un altro tweet.