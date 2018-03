Terrorismo:pm,fermati prima di attentati

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Si è evitato che dalla fase di radicalizzazione si sfociasse in una attività terroristica. Non c'è alcun elemento concreto che facesse pensare alla preparazione di un attentato ma ci sono elementi che fanno pensare che si stessero preparando a questo". Lo ha detto il pm Sergio Colaiocco nel corso di una conferenza stampa in Procura a Roma sull'operazione che ha portato oggi all'arresto di cinque persone, una delle quali accusati di autoaddestramento con finalità di terrorismo.