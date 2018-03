Fiera Ragazzi, oltre 27 mila presenze

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAR - Oltre 27 mila presenze per la 55/a edizione della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna che cresce del 3% rispetto al 2017. La 55/a edizione, che si è aperta il 26 marzo, con Paese ospite d'onore la Cina, si è chiusa il 29 marzo con precisamente 27.642 visitatori totali, dei quali 12.403 esteri (+6% rispetto al 2017). In oltre 20 mila metri quadrati sono stati ospitati 1.390 espositori (110 in più rispetto al 2017, con un +8,6%) provenienti da oltre 77 Paesi e regioni del mondo.

Oltre 6 mila sono gli illustratori che hanno partecipato alle attività dell'Illustrators Survival Corner, che si conferma anche quest'anno uno spazio dove gli artisti, soprattutto i più giovani, possono incontrare esperti del settore per scambiare idee ed esperienze.

L'edizione 2019 si svolgerà dal 25 al 28 marzo con la Svizzera Paese ospite d'onore.