Zingaretti,venerdì riapre corso Amatrice

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 28 MAR - "Dopo le elezioni si torna ad Amatrice, i lavori vanno avanti. Da venerdì, e questa è una notizia molto importante, abbiamo concordato con il sindaco Pirozzi la riapertura di Corso Umberto I al traffico privato. E' in corso l'installazione dell'illuminazione, quindi per Pasqua e Pasquetta tutti potranno tornare a percorre il corso per raggiungere Amatrice". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della sua visita nel comune reatino colpito dal terremoto dell'agosto 2016. "L'appello che facciamo a tutti - spiega Zingaretti - è di tornate ad Amatrice per Pasqua e Pasquetta, perché si riprende a poterla vivere fino in fondo. Inoltre, sono iniziate, in tutte le aree del sisma, le iniziative culturali, con il teatro, lo spettacolo e la musica.

Un programma ricco di eventi disponibile sul sito della Regione". "Zingaretti mi ha assicurato - dice Pirozzi - che entro fine mese ci sarà l'aggiudicazione della gara per le macerie, la parte che ancora non ha visto l'intervento".