Troppi turisti, chiude 'The Beach'

(ANSA) - BANGKOK, 28 MAR - La spiaggia di Maya Bay sull'isola thailandese di Phi Phi, resa famosa da Leonardo Di Caprio nel film 'The Beach', sarà chiusa ai turisti da giugno a ottobre per consentire alla natura di rigenerarsi dopo i danni ambientali causati dall'eccessivo sfruttamento turistico. Lo hanno comunicato oggi le autorità di Bangkok.

Il Dipartimento per i parchi nazionali e la fauna selvatica ha confermato oggi la decisione che era nell'aria da mesi, facendo rientrare Maya Bay nella chiusura temporanea a cui tutti i parchi nazionali marini del Paese sono sottoposti durante la bassa stagione turistica.

Nei picchi di alta stagione, è stato calcolato che fino a 300 barche veloci al giorno portino oltre 5mila visitatori a Maya Bay, in particolare gruppi di turisti cinesi. L'alto afflusso ha causato enormi danni alla barriera corallina, oltre a un crescente problema di acqua sporca e immondizie.