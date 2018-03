Fb, nuovi strumenti controllo privacy

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Rendere chiari e visibili in un solo posto della piattaforma tutti gli strumenti per controllare la privacy, la possibilità di cancellare definitivamente post passati dalla piattaforma, velocizzare e rendere più selettivo il processo di download della propria storia sul social network.

Sono le novità che Facebook mette a disposizione degli utenti, in aggiunta agli annunci di Mark Zuckerberg all'indomani del caso Cambridge Analytica. "Nelle prossime settimane avremo altro da condividere", spiega la società. Le novità riguardano una maggiore facilità di accesso in un unico menu che si chiama 'Privacy shortcut' alle impostazioni sulla privacy, attualmente "distribuite su 20 schermate diverse".