Bill Gates e figlia leggono John Green

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - Papa' e figlia leggono assieme un romanzo. Capita in molte famiglie, ma quando a condividere l'ultima, attesissima fatica di John Green sono Bill Gates e la sua terzogenita Phoebe, immediatamente l'annuncio diventa una notizia. E' lo stesso Bill che racconta l'esperienza sul suo blog spiegando come il romanzo "Tartarughe all'Infinito" pubblicato anche in Italia da Rizzoli abbia colpito per ben due volte "vicino a casa". Davis, uno dei protagonisti, e' figlio di miliardario, Aza, l'altra figura centrale della fiction, deve fare i conti con la sindrome ossessivo compulsiva (Ocd): in entrambi i casi proprio come Phoebe. La ragazzina, che ha 15 anni, e' sempre stata una fan dei libri di Green, da "Cercando Alaska" a Citta' di Carta", e in questo ha contagiato i genitori. Fu cosi' che due anni fa Bill e Melinda hanno portato la figlia a una cena in cui il 40enne scrittore era l'ospite d'onore. "Si parlarono e lui le rivelo' la trama di 'Tartarughe' vincolandola al segreto", scrive Gates su gatesnotes.com.