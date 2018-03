Bailey resta presidente degli Oscar

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAR - John Bailey resta presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (ente che organizza gli Oscar). Lo ha deciso una commissione dopo aver indagato su una denuncia di molestie sessuali nei confronti del neo eletto presidente. Bailey, 75 anni, ha ottenuto l'incarico lo scorso agosto. "La commissione - si legge in una dichiarazione ufficiale - all'unanimità ha stabilito che non e' necessaria alcuna ulteriore azione a riguardo. Le conclusioni e le raccomandazioni da parte della commissione sono state inviate al Board. John Bailey resta presidente dell'Academy". La vicenda che ha coinvolto Bailey risale all'inizio del mese. Secondo indiscrezioni c'erano state tre denunce nei suoi confronti.

L'Academy poi ha rettificato dicendo che stava indagando solo su uno.