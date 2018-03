Alitalia: Cdp, se piano solido valutiamo

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - "Se in Alitalia una delle due cordate avesse un piano industriale fattibile e soprattutto sostenibile valuteremmo se portarla nel nostro consiglio di amministrazione o meno". Lo ha detto il presidente di Cdp, Claudio Costamagna, in conferenza stampa. "Noi siamo disponibili", come nel caso di Ilva, "come partner finanziario e assolutamente di minoranza", ha aggiunto.

A Costamagna è stato poi chiesto se ci siano stati contatti con Elliott su Tim circa un'eventuale Ipo della rete con la Cassa azionista. "E' inutile dire di no, contatti ci sono stati.

Per ora nessuna decisione. Noi siamo convinti di Open Fiber", ha risposto. "Per il momento siamo soli e balliamo da soli", ha detto poi rispetto all'ipotesi di fusione tra Open Fiber e Tim per creare una società unica della rete. "Continuiamo i nostri investimenti con Open Fiber siamo convinti che avere una rete in fibra sia una priorità per modernizzare il Paese, questa è l'unica alternativa che abbiamo, poi vediamo cosa succederà".