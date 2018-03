Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Mark Zuckerberg è pronto a testimoniare davanti al Congresso americano. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine al numero uno di Facebook che potrebbe recarsi a Capitol Hill, davanti alla commissione giustizia del Senato, il prossimo 10 aprile. Il presidente della commissione ha già invitato per quella data non solo Zuckerberg, ma anche il Ceo di Google, Sundar Pichai, e quello di Twitter, Jack Dorsey. In agenda una verifica delle politiche dei big del web sul fronte della protezione dei dati personali.