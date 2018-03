Molinari, 'Maldamore' e poi il cinema

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Un nuovo singolo in attesa del nuovo album che sta preparando e un debutto cinematografico a breve per Simona Molinari. Se 'Maldamore', del quale è da oggi disponibile anche il videoclip, è il brano con il quale la cantante ha voluto anticipare un nuovo progetto discografico previsto per la primavera, tra i progetti a breve termine dell'artista che ultimamente è stata impegnata con un tour arrivato fino al Blue Note di New York e al Teatro Estrada di Mosca, ci sono anche le riprese di un film per una produzione italiana. "Nel mio prossimo album - ha detto Simona Molinari - vorrei mettere tutte le facce dell'amore, che è anche giocoso.

Per il mio vero debutto al cinema, invece, interpreterò un personaggio che mi assomiglia molto".