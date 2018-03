Cittadino Usa? Lo chiede il censimento

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Hai un passaporto a stelle e strisce? L'ultima volta che questa domanda e' stata fatta nel corso di un censimento era il lontano 1950. Ma il Dipartimento al Commercio di Donald Trump ha annunciato che l'interrogativo sarà ripristinato a partire dal rilevamento del 2020. In un memorandum di otto pagine, il segretario al Commercio Wilbur Ross ha spiegato che l'iniziativa risponde al bisogno di determinare possibili violazioni del Voting Rights Act e agevolare l'applicazione della legge. Il ritorno a una pratica in disuso da quasi 70 anni ha scatenato polemiche e una azione legale da parte dello Stato di California: il timore e' che, nel clima di attuale sospetto creato dalle politiche anti-immigrazione dell'amministrazione Trump, non solo immigrati illegali ma anche cittadini che hanno qualche tipo di rapporto con persone che si trovano clandestinamente negli Usa non partecipino al rilevamento, rendendone i risultati inaffidabili come fotografia del paese reale.