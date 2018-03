Borsa Europa apre in crescita

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Apertura di seduta in crescita per le principali Borse europee. Parigi ha avviato le contrattazioni guadagnando l'1,48% a 5.141 punti, come Milano, che ha segnato un rialzo dell'1,48% a 22.336 punti. Bene anche Londra (+1,2% a 6.888 punti). La più solida di tutte è Francoforte, che cresce dell'1,77% a quota 11.996 punti.