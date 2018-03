All'asta il Van Gogh di Liz Taylor

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Un rarissimo olio di Vincent Van Gogh appartenuto a Elizabeth Taylor andrà all'asta il 21 maggio da Christie's a New York. "Veduta dell'Asilo e della Cappella di Saint Remy", dipinto nel 1889 nell'ultimo anno di vita dell'artista, era stato acquistato per conto della diva dal padre Francis Taylor, un noto gallerista. Nel 1963, l'anno di Cleopatra e delle nozze con Richard Burton, papa' Taylor aveva pagato 130 mila dollari per il dipinto che per 50 anni, fino alla morte di Liz nel 2011, aveva fatto parte della sua collezione, arredando, assieme a tele di Degas, Pissarro e Matisse, il salotto della sua casa di bel Air. Nel 2004 il quadro era stato al centro di una battaglia legale: tre anni dopo la Corte Suprema aveva dato ragione alla diva, respingendo senza esaminarlo perché prescritto, l'appello degli eredi di Margarete Mauthner, una donna ebrea che sosteneva di essere stata costretta a svenderlo prima di scappare nel 1939 per sfuggire alle leggi razziali decretate dalla Germania di Hitler.