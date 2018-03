1000 multe da pagare, 'stanato' 44enne

(ANSA) - NAPOLI, 27 MAR - Il reparto motociclisti della Polizia Municipale di Napoli ha rintracciato e identificato un'uomo - finora irreperibile - sul quale pendevano ben mille multe per violazioni al Codice delle Strada. Si tratta di un 44enne, P.F., nato a Pozzuoli (Napoli), ex titolare di una società in liquidazione che, di recente, ha avviato un negozio di frutta e verdura nella zona occidentale del capoluogo partenopeo. Accertamenti sono in corso per capire se la sua prolungata irreperibilità - che gli ha consentito di evitare un ingente esborso - sia frutto di complicità o omissioni. Lo scorso 7 marzo, sempre grazie alla segnalazione del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative dei Servizi Finanziari del Comune di Napoli, la Polizia Locale ha stanato un'altra persona irreperibile, che di multe ne aveva collezionate 270.

