Pd: Rosato, no a veti contro renziani

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Guerini e Marcucci vanno assolutamente bene" come capigruppo del Pd alla Camera e al Senato. "Sono tra quelli che hanno le caratteristiche per fare i capigruppo e non penso che sono gli unici due che esistono, ci sono altri che hanno le caratteristiche, ma non credo che possano essere bocciati perché renziani". Lo ha detto Ettore Rosato in vista dell'elezione dei capigruppo Dem, in programma domani pomeriggio alle 17.30.