Frémaux, niente concorso per Netflix

(ANSA) - PARIGI, 26 MAR - Non bastava vietare i selfie.

Intervistato dal giornale Le Film Francais, il delegato generale del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, ha annunciato di aver voluto escludere dalla competizione ufficiale i film firmati Netflix. Una decisione che chiude il lungo dibattito che agitò l'anno scorso gli addetti ai lavori sulla Croisette: la piattaforma Usa, che allora presentò Okja e The Meyerowitz Stories, rifiutò infatti di portare quei due film nelle sale cinematografiche della Francia, nonostante la loro presenza in competizione. Ma ora la selezione è senza appello: chiunque andrà in competizione dovrà uscire nei cinema della République.

Altrimenti niente. "I tipi di Netflix, avranno anche "adorato il tappeto rosso...", commenta Frémaux, almeno per i prossimi tempi non lo rivedranno più.