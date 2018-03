Chip spia 007 Spagna in auto Puigdemont

(ANSA) - MADRID, 26 MAR - I servizi segreti spagnoli del Cni avevano collocato un chip geo-rivelatore nell'auto usata da Carles Puigdemont per rientrare dalla Finlandia in Belgio grazie al quale hanno potuto indicare alla polizia tedesca dove si trovasse il leader catalano, fermato ieri subito dopo avere attraversato il confine con la Danimarca.

Fonti del Cni hanno inoltre confermato a Efe che 12 agenti dei servizi segreti spagnoli hanno seguito Puigdemont fino ad Helsinki, poi sostituiti da altri agenti per il viaggio di ritorno.