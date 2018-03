Terrorismo, più controlli a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Rafforzate le misure di sicurezza e antiterrorismo a Roma. Secondo quanto si è appreso, nei giorni scorsi è stata ricevuta al ministero dell'Interno una segnalazione da parte dell'ambasciata italiana a Tunisi: lì era stata recapitata una lettera anonima in cui si parlava di una possibile minaccia terroristica in Italia, in particolare nel centro di Roma, ad opera di un cittadino tunisino ritenuto appartenente al Daesh. In seguito alla segnalazione sono state ulteriormente rafforzate le misure di sicurezza nella Capitale, già elevate per l'allarme terrorismo internazionale. E' massima attenzione alle iniziative religiose della Pasqua, in particolare alla via Crucis in programma al Colosseo venerdì sera, e alle chiese presenti in città. Rafforzata la vigilanza dei palazzi istituzionali, ma anche delle aree pedonali affollate, centri commerciali, metro, stazioni e aeroporti.

Sotto osservazione sono gli ambienti vicini all'estremismo islamico e radicalismo religioso. Previsti anche controlli alle frontiere.