Sequel Pacific Rim supera Black Panther

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Ci sono volute sei settimane ma alla fine Black Panther ha ceduto il primo posto del box office Usa ai robot del sequel di Pacific Rim che ha incassato 28 milioni nel weekend. Black Panther resiste comunque in seconda posizione con 16.7 milioni nella sesta settimana di programmazione., segnando così un altro record. Ora è il film di Supereroi con il più alto incasso mai raggiunto in Nord America. In terza posizione il film drammatico I Can Only Imagine, con 13 .8 milioni. Il sequel animato e politicamente scorretto Sherlock Gnomes esordisce con 10.6 milioni. Mentre il film di Wes Anderson L'isola dei cani ottiene 1.6 milioni in 27 sale.