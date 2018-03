Trump vieta transgender in esercito

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine che bandisce le persone transgender dal far parte dell'esercito americano eccetto che per "circostanze limitate". Lo fa sapere la Casa Bianca spiegando che mantenere soldati che richiedono un sostanziale trattamento medico "presenta un rischio considerevole per l'efficacia" dell'esercito.