Spia russa: Trump, via diplomatici russi

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Trump è pronto ad espellere decine di diplomatici russi dagli Usa in risposta all' avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia a Salisbury. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier, secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva.

Il tycoon concorderebbe con le raccomandazioni dei suoi consiglieri e le espulsioni potrebbero essere annunciate lunedì ma Trump vuole essere sicuro che anche gli alleati europei prendano misure analoghe.