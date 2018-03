Madonna regista per storia danzatrice

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Madonna torna alla regia con un film dedicato alla ballerina Michaela DePrince, che da piccola orfana della guerra civile in Sierra Leone è riuscita a divenire una famosa danzatrice. Lo rende noto la rivista Variety. Il film, targato MGM, s'intitolerà "Taking flight" (Prendere il volo) ed è la terza opera cinematografica di Madonna, dopo Sacro e profano (2008) e W.E. - Edward e Wallis (2011).

Michaela, dopo aver perso entrambi i genitori uccisi nel conflitto della sua terra natale, subisce sevizie dai guerriglieri e finisce in un orfanotrofio, dove è trattata come una piccola strega perché soffre di vitiligine. Qui però si innamora della danza, guardando per caso la copertina di una rivista. Adottata quando ha 4 anni da una coppia statunitense ha la possibilità di studiare e seguire la sua passione. Oggi è solista al Dutch National Ballet. "Il viaggio fatto da Michaela mi ha scosso moltissimo - ha dichiarato Madonna - e mi ha toccato sia come artista che come attivista che comprende la diversità".