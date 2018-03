Catalogna, annullata elezione Turull

(ANSA) - MADRID, 24 mar - Il presidente del Parlament, Roger Torrent, ha annunciato l'annullamento del secondo turno previsto oggi dell'elezione del presidente della Generalità dopo l'arresto ieri a Madrid del candidato Jordi Turull, sul cui seggio nell'emiciclo è stato deposto un grande fiocco giallo, simbolo della campagna per la liberazione dei 'detenuti politici'.

Torrent ha parlato di "una situazione grave per il Paese" e ha denunciato che "il candidato Presidente è in prigione" per decisione dei "poteri dello Stato" spagnolo.