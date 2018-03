(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Non votiamo neanche la Bernini.

Rimaniamo sulla stessa posizione". Così Ettore Rosato (Pd) risponde a chi gli chiede di commentare l'annuncio dato da Salvini in favore di Bernini per la presidenza del Senato. Alla Camera, dove oggi si terrà la terza votazione il Pd continuerà a votare scheda bianca, dice sempre Rosato.