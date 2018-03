Pastore ucciso,cadavere fatto a pezzi

(ANSA) - LENOLA (FROSINONE), 22 MAR - E' stato trovato oggi dai carabinieri, con l'ausilio degli speleologi del Soccorso Alpino, il cadavere di Armando Capirchio, il pastore di 58 anni, scomparso da Vallecorsa, in provincia di Frosinone, lo scorso 23 ottobre. Il corpo è stato trovato a pezzi. Per l'omicidio dell' uomo, il 12 dicembre scorso, è stato arrestato un allevatore di 52 anni originario dello stesso paese, con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Per gli investigatore tra l'allevatore e la vittima c'erano rancori legati al pascolo.

I carabinieri, lo scorso dicembre, avevano arrestato l'allevatore, su ordinanza firmata dal gip di Frosinone, dopo settimane di indagini svolte anche con l'ausilio dei Ris di Roma, che avevano esaminato tracce di sangue attribuite al pastore scomparso rinvenute lungo un sentiero montano, sulle pietre e su un paio di guanti trovati nella stessa area durante i numerosi sopralluoghi. L'uomo è stato recluso nel carcere di Frosinone.