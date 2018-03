Hit parade, Laura Pausini mette sigillo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Laura Pausini è tornata e mette il suo sigillo sulla classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rivelazioni Fimi/Gfk di questa settimana.

La cantante romagnola, dopo la presentazione ad alta quota su un volo Linate-Fiumicino del suo nuovo album di inediti Fatti Sentire, conquista anche la vetta dei vinili. Scivola di una posizione Tedua con Mowgli il disco della giungla, detentore della vetta la scorsa settimana, e Benji & Fede con Siamo Solo Noise. Stabile al quarto posto Sfera Ebbasta con Rockstar. Il vincitore della Nuove Proposte dell'ultimo festival, il giovane rapper Ultimo, risale in quinta posizione con Peter Pan, davanti al trio Pezzali Nek e Renga. Non subisce variazioni, rispetto a sette giorni fa, la posizione di Ermal Meta, vincitore a Sanremo con Fabrizio Moro uscito dalla top ten, che con Non abbiamo armi è sempre settimo. Resiste ancora Ed Sheeran (alla 55/esima settimana dall'uscita di Divide). Chiudono la classifica, Jovanotti - rientrato tra i primi dieci - con Oh, Vita! e XXXTentacion, con ?. Tra i singoli, la posizione più alta, per la seconda settimana consecutiva, è ancora di Drake con God's plan.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 16 al 22 marzo 2018:

1) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

2) MOWGLI IL DISCO DELLA GIUNGLA, TEDUA (EPIC-SONY)

3) SIAMO SOLO NOISE, BENJI & FEDE (WM ITALY-WMI)

4) ROCKSTAR, SFERA EBBASTA (DEF JAM RECORDINGS-UNIVERSAL MUSIC)

5) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

6) MAX NEK RENGA - IL DISCO, MAX NEK RENGA (F&P GROUP SRL-WMI)

7) NON ABBIAMO ARMI, ERMAL META (MESCAL-SONY)

8) DIVIDE, ED SHEERAN (ATLANTIC-WMI)

9) OH, VITA!, JOVANOTTI (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

10) ?, XXXTENTACION (BAD VIBES FOREVER-UNIVERSAL MUSIC)

Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) GOD'S PLAN, DRAKE (MOTOWN-UNI)

2) MALIBU, VEGAS JONES (UNIVERSAL MUSIC-UNI)

3) CUPIDO, SFERA EBBASTA FEAT. QUAVO (DEF JAM RECORDINGS-UNI)

4) CARA ITALIA, GHALI (STO RECORDS-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES)

5) BOSS, DREFGOLD (UNIVERSAL MUSIC-UNI)

Infine, la classifica dei vinili:

1) FATTI SENTIRE, LAURA PAUSINI (GENTE ED. MUS./ATLANTIC-WMI)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI)

3) BLACK SMOKE RISING, GRETA VAN FLEET (IMS-UNIVERSAL INT.-UNIVERSAL MUSIC)

4) BACK TO BLACK, AMY WINEHOUSE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) THE WALL, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WMI).