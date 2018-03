Di Maio, oggi votiamo scheda bianca

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Negli scrutini di oggi voteremo scheda bianca perché per il bene delle persone che vogliamo candidare alle presidenze non possiamo esporle ai giochi dei partiti finché non sarà chiaro il metodo con cui si vuole procedere. Nei prossimi giorni sapremo se per le altre forze politiche la volontà popolare conta ancora qualcosa oppure no." Lo scrive in un post sul blog delle Stelle il capo politico del M5S Luigi Di Maio.