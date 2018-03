Cav, da 3/o voto Romani per c.destra

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "In base agli accordi assunti tra i leader del centrodestra e confermati da ultimo ieri sera nella riunione dei capigruppo, il presidente Berlusconi e Forza Italia alla terza votazione al Senato confermano l'indicazione di voto del senatore Paolo Romani come candidato della coalizione di centrodestra". E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.