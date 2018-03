Camere: M5S non pone veti su Bernini

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Da parte del M5s è probabile che non ci sia alcun veto alla candidatura di Anna Maria Bernini. Lo si apprende da diverse fonti parlamentari dei 5 stelle, anche se dai vertici del movimento non è giunta ancora alcuna indicazione ufficiale. "E' un problema di metodo, Romani era indagato", spiega un esponente M5s tra i più vicini ai vertici che in questi minuti sono riuniti per decidere la linea.