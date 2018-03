Nucleare:Pittella, pronti nuova Scanzano

(ANSA) - POTENZA, 22 MAR - "Comunico sin d'ora la netta e non negoziabile contrarietà della Regione qualora dovesse essere la Basilicata individuata tra i possibili siti, come già avvenuto in passato. Saremo pronti in quel caso ad una seconda 'Scanzano'". Lo dice il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), riferendosi al "decreto per la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie". Nel 2003 Scanzano Jonico (Matera) fu designata dal Governo per ospitare il sito unico: ma, dopo una protesta popolare di oltre due settimane il decreto fu ritirato.

"Apprendo - aggiunge il governatore lucano - la notizia per la quale il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si dice pronto a varare entro la prossima settimana il decreto per la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee al deposito nucleare di superficie". Pittella ribadisce che "pur consapevole che il documento è ancora lontano per iter ad individuare una mappa definitiva comunico la non negoziabile contrarietà