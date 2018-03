La coppia Ambra-Gramellini per Cyrano

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Un percorso ricco in cui ogni storia condurrà in un diverso territorio dei sentimenti. Una coppia inedita per un viaggio alla scoperta del mondo dell'amore in ogni sua declinazione. A partire da venerdì 23 marzo Massimo Gramellini e Ambra Angiolini condurranno, in prima serata su Rai3, Cyrano. L'amore fa miracoli, disegnando ogni settimana un percorso fatto di racconti e di incontri, di storie e interviste, capaci di illustrare la geografia dei sentimenti.

Con la partecipazione speciale di Margherita Vicario e della sua band. Spazio anche all'amicizia: in Due sul Divano il giornalista Malcom Pagani raccoglierà le interviste di una celebrity e di un suo caro amico (noto o sconosciuto), che racconteranno aspetti inediti del loro rapporto, come il regista Veronesi e Gianna Nannini. Tra gli ospiti anche Ornella Muti.

"Ho sempre desiderato raccontare l'amore in televisione" dice Gramellini, "eppure la grande difficoltà del raccontarlo è che, appena lo si nomina, appassisce subito".