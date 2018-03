Istat, crisi idrica 2017 eccezionale

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il 2017 è stato un anno con "un'eccezionale carenza di risorse idriche disponibili, soprattutto in alcune zone del Paese". Così l'Istat in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Secondo l'Istituto "a causa della crisi idrica nei 4 principali bacini idrografici italiani (Po, Adige, Arno e Tevere) le portate medie annue hanno registrato una riduzione media complessiva del 39,6%" rispetto alla media del trentennio 1981-2010; il maggior deficit di precipitazioni "nella seconda metà dell'anno con uno stato sempre 'estremamente secco'". Nel 2017, "in tutti e 4 i bacini idrografici, le portate medie annue hanno registrato un decremento rispetto alla media del trentennio di riferimento 1981-2010, con una riduzione media complessiva del 39,6%". I primi mesi dell'anno "mostrano regimi pluviometrici che vanno da valori 'nella norma' a 'estremamente secco'". L'unica eccezione all'andamento delle precipitazioni - segnala l'Istat - è stata rilevata "nel mese di dicembre nel bacino del Tevere", come 'molto secco'.