Barbara D'Urso conduce Grande Fratello

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Obiettivo centrato: il ritorno di "Grande Fratello" in versione originale sarà condotto da Barbara d'Urso. Lo annuncia Canale 5.

Il capostipite di tutti i reality, assente dagli schermi di Canale 5 dal 2015, sarà in onda in aprile e verrà affidato alla star che lo aveva guidato per tre edizioni contribuendo a lanciarlo definitivamente nel panorama televisivo italiano.

La direzione di Canale 5 "è molto soddisfatta di una doppia affermazione: aver ottenuto il sì di Barbara d'Urso e contemporaneamente essere riuscita a confermare gli altri impegni della conduttrice". Per tutta la durata del reality, Barbara manterrà infatti il timone dei suoi programmi: "Pomeriggio 5" e "Domenica Live".