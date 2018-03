Baglioni, sopralluogo all'Arena Verona

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Claudio Baglioni è stato avvistato all'Arena di Verona durante il suo primo sopralluogo all'anfiteatro in vista dei due concerti evento del 14 e 15 settembre, in cui per la prima volta l'Arena ospiterà a 360 gradi un concerto con il palco al centro e tutti i posti numerati.