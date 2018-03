Autobomba vicino ad un hotel Mogadiscio

(ANSA) - MOGADISCIO, 22 MAR - La polizia somala ha riferito che almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba vicino ad un hotel a Mogadiscio. Il capitano Mohamed Hussein ha precisato che l'esplosione è avvenuta vicino all' Hotel Weheliye nell'affollata via Makka Almukarramah di Mogadiscio. La strada era già stata un obiettivo del gruppo terroristico somalo degli Al Shabaab che attaccano spesso la capitale: in ottobre un attentato con camion-bomba aveva ucciso 512 persone nel più sanguinoso attacco mai compiuto nel paese.