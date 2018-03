Kosovo: ratificato accordo Montenegro

(ANSAmed) - PRISTINA, 21 MAR - Il parlamento del Kosovo, dopo ripetute interruzioni dei lavori per il lancio di lacrimogeni in aula da parte di deputati dell'opposizione nazionalista, ha approvato oggi la legge di ratifica dell'accordo con il Montenegro sulla linea di demarcazione della frontiera fra i due Paesi. I voti a favore sono stati 80, tanti quanti richiesti dal quorum dei due terzi (sul totale di 120 deputati), i contrari 11. In aula al momento del voto erano presenti 91 deputati.