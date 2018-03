Corteo Foggia:Don Ciotti, siamo migliaia

(ANSA) - FOGGIA, 21 MAR - "Qui piove ma oggi c'è lo stesso la primavera: ci sono migliaia e migliaia di giovani, adulti e associazioni che stanno camminando insieme". Lo ha detto il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, mentre a Foggia sfila il corteo per la 23ma Giornata dell'impegno e della memoria in ricordo delle vittime di mafia. Per don Ciotti, affinché l'impegno contro le mafie sia quotidiano, è necessario "scrivere nelle nostre coscienze tre parole". "La prima - ha detto - è continuità, la seconda è la condivisione perché è il noi che vince, la terza è la corresponsabilità, cioè il chiedere alle istituzioni che facciano la loro parte, e se non la fanno dobbiamo essere una spina per chiedere conto". "Il cambiamento - ha rilevato - ha bisogno di tutti. Noi lo chiediamo alla politica, alle istituzioni, ma dobbiamo chiederlo anche a noi come cittadini: abbiamo bisogno di cittadini responsabili - ha concluso - non di cittadini a intermittenza a seconda delle emozioni e dei momenti".