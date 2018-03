Camere: incontro Pd-Fi

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il coordinatore del Pd Lorenzo Guerini ha incontrato questa mattina, a quanto si apprende, i capigruppo di Fi Renato Brunetta e Paolo Romani. In giornata i Dem hanno in programma incontri con i rappresentanti degli altri partiti, a due giorni dall'inizio delle votazioni per le presidenze delle Camere.