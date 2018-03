Santa Sede a Biennale Architettura

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 MAR - Dieci cappelle sparse in un bosco, magnifico ma fortemente simbolico, sull' isola di San Giorgio Maggiore: con questo padiglione diffuso La Santa Sede parteciperà per la prima volta alla Biennale di Architettura di Venezia dal 26 maggio al 26 novembre. A firmare le opere dieci grandi architetti di varia nazionalità, estrazione e orientamento religioso, coordinati da Francesco Dal Co. "La nostra decisione di entrare nell' orizzonte dell' architettura - ha spiegato mons Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e Commissario del Padiglione - è il risultato di un lungo itinerario. Alla fine dell' Ottocento si è consumato il divorzio tra arte e fede che per secoli avevano camminato insieme". Lo scopo è, dunque, riallacciare un filo, "favorire un nuovo incontro. La molteplicità, la interreligiosità permette spunti e dialogo". Ad ispirare l' intero padiglione è la "cappella nel bosco", realizzata nel 1920 nel cimitero di Stoccolma da Gunnar Asplund.