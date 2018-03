Papa: messa a Regina Coeli

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 20 MAR - Giovedì 29 marzo, alle ore 16.00, papa Francesco si recherà in visita alla Casa Circondariale "Regina Coeli" a Roma, per la celebrazione della messa del Giovedì Santo "in coena Domini". La visita prevede: l'incontro con i detenuti ammalati in infermeria; la messa con il rito della lavanda dei piedi a 12 detenuti, nella "Rotonda"; un incontro con alcuni detenuti della VIII Sezione. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede.